Coronavirus Italia, Speranza: "Serbia, Montenegro e Kosovo paesi a rischio" (Di giovedì 16 luglio 2020) L'Italia aggiunge Serbia , Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio per l'epidemia di Coronavirus . Il ministro della Salute Roberto Speranza lo annuncia su Facebook: "Ho firmato una nuova ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, in Italia 162 nuovi casi e altri 13 morti. Giù le terapie intensive, risalgono i ricoveri Il Sole 24 ORE Coronavirus in Toscana: otto nuovi casi, due decessi e quattro guariti

FIRENZE – In Toscana sono 10.338 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,0 ...

Coronavirus: Speranza, stop a ingressi da Serbia, Montenegro e Kosovo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - "Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Rob ...

