Coronavirus Italia, bollettino del 16 luglio: 243.736 casi totali, 20 morti in 24 ore (Di giovedì 16 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 243.736. Le vittime, in totale, sono 35.017, con 20 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 13). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 230 casi (ieri +163). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE TAPPE). Leggi su tg24.sky

