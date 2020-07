Coronavirus: Iraq decide di riaprire aeroporti il 23 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Baghdad, 16 lug. (Adnkronos/Europa Press) - Il governo iracheno ha annunciato oggi che gli aeroporti del paese riprenderanno le operazioni il 23 luglio, dopo quasi quattro mesi di stop a causa della pandemia di Coronavirus. L'Alto Comitato per la salute pubblica e la sicurezza ha dichiarato che il coprifuoco imposto in Iraq sarà levato dopo la festa dell'id al-aḍḥa. I posti di frontiera di Al Mundiriyá, Al Shaib e Safuán potrebbero riaprire il 23 luglio, purché le autorità provinciali garantiscano il rispetto dei protocolli di prevenzione.I ristoranti e centri commerciali potrebbero riaprire le loro porte, a condizione che i loro lavoratori e clienti indossino maschere e rispettino le distanze sociali, secondo il canale ... Leggi su iltempo

