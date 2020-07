Coronavirus, introdotti nuovi divieti d’ingresso: i Paesi interessati (Di giovedì 16 luglio 2020) “Serve massima prudenza per difendere progressi fatti finora”. Parola del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha annunciato l’aggiornamento della lista di Paesi per i cui cittadini l’ingresso in Italia è vietato per via della situazione Covid-19. Nel mondo, ha spiegato il Ministro, l’epidemia è ancora nella fase più dura. Per questo, la priorità dell’Italia è quella di impedire l’importazione di nuovi focolai che potrebbero compromette l’andamento, ad oggi sotto controllo, dell’infezione. I nuovi Paesi coinvolti Proprio per questo motivo, ha annunciato Speranza su Facebook, la nuova ordinanza aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio, portando a 16, in tutto, gli Stati soggetti alle ... Leggi su quifinanza

Antonio Fornaro fa cento! Tante sono le poesie dialettali che il noto studioso di tarantinità ha dedicato al triste protagonista di quest’anno: il Coronavirus. L’ultima è stata in­titolata “Ha spiccià ...

Studio, mascherine: i materiali più efficaci contro il Covid

Diverse ricerche avevano già messo in luce come indossare la mascherina possa fare una notevole differenza nelle probabilità di contagio da Covid-19. Non tutte le mascherine ... Per farlo, i ...

