Coronavirus, “infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro contro Covid 19” (Di giovedì 16 luglio 2020) La strada del progresso scientifico è costellata di atti di coraggio soprattutto per contrastare malattie devastanti: basti pensare ad Albert Sabin e alla poliomelite. Ebbene di fronte alla pandemia che al momento ha provocato oltre 35mila morti l’idea è ancora quella. “Infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19” è la proposta, con un appello destinato a far discutere, di un gruppo di 125 scienziati fra cui 15 premi Nobel, convinti che sia opportuno percorrere questa strada: esporre al nuovo Coronavirus un gruppo di volontari che hanno prima ricevuto un vaccino sperimentale, per vedere se offre una protezione ... Leggi su ilfattoquotidiano

