Coronavirus in Italia. Rovigo, scappa dalla quarantena per andare al mare: multata 25enne (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Sono 12.493 le persone attualmente positive al Covid-19 nel nostro Paese, nel quale sono stati raggiunti i 243.506 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 16 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Rovigo, scappa dalla quarantena per andare al mare: multata 25enne – Una ragazza di 25 anni, residente in provincia di Verona, è stata multata di 533 euro per aver violato la quaratena ed essersi recata al ... Leggi su tpi

LegaSalvini : Coronavirus, #Salvini: “Italiani non possono essere tenuti ancora sotto sequestro”. - SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 luglio: 243.506 casi positivi e 34.997 morti - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #ITALIA, scoperti #DUE #NUOVI #FOCOLAI, uno in una #NOTA #LOCALITA' #TURISTICA. Ecco DOVE - chiccaditarant1 : RT @ultimenotizie: 'La richiesta italiana di aiuto urgente fu ignorata mentre il #coronavirus si diffondeva in Europa'. È il titolo di un'i… -