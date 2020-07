Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi 16 luglio e i dati nelle Regioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi 16 luglio: sono 230 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (+230). Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi 16 luglio e i dati per regione Per quanto riguarda le Regioni più colpite, oggi in Lombardia sono ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo - SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - Tg3web : L'andamento dell'epidemia da coronavirus. Crescono i guariti in Italia, mentre il numero delle vittime sfiora quota… - TV2000it : RT @TGTGTV2000: La ricostruzione economica post #COVID19. Questa sera a #SpecialeTGtg #coronavirus Anna Maria Tarantola Presidente Fondaz… - Mitramacco : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA @Minis… -