Coronavirus in Italia, 230 nuovi positivi e 20 morti oggi (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA - Lieve incremento nei numeri della pandemia di Coronavirus in Italia oggi: sono 230 i nuovi positivi e 20 i morti nelle ultime 24 ore, rispetto ai 162 contagi e alle 13 vittime di ieri. I casi ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Corriere : Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo - SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - LaCleo : Se tanto mi da tanto, molto probabilmente la stessa cosa è successa anche in #Italia . #Covid_19 #coronavirus… - VivMilano : RT @RaiNews: #Coronavirus, da ieri 230 nuovi contagi e 20 decessi in Italia -