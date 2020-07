Coronavirus in Campania, contagi in lieve salita: sotto osservazione i focolai napoletani (Di giovedì 16 luglio 2020) lieve crescita dei contagi da Coronavirus in Campania. Oggi si registrano nove nuovi casi. A darne conferma il bollettino de 16 luglio dell’Unità di Crisi della Regione. Ieri invece i contagi segnalati erano otto. L’altro ieri zero. Napoli, bollettino de 16 luglio: nove contagi A pesare sul bilancio giornaliero la scoperta del mini-focolaio al campo … L'articolo Coronavirus in Campania, contagi in lieve salita: sotto osservazione i focolai napoletani Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

IulianoLorenza : Coronavirus, aggiornamento Unità di Crisi Campania 16 luglio 2020 - - ExPartibus : Coronavirus, aggiornamento Unità di Crisi Campania 16 luglio 2020 - - pietro_riccio : Coronavirus, aggiornamento Unità di Crisi Campania 16 luglio 2020 - - rep_napoli : Coronavirus, in Campania 4 nuovi casi positivi [aggiornamento delle 17:08] - occhio_notizie : I dati di oggi -