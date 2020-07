Coronavirus, in arrivo le mascherine personalizzate per il riconoscimento facciale (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, arrivano le mascherine personalizzate “Non ti avevo riconosciuto con la mascherina” si sente spesso dire negli ultimi tempi. L’idea partorita dalla designer Danielle Baskin, però, promette di risolvere anche questo piccolo inconveniente. Sul sito di Maskalike è infatti possibile fare stampare sulla mascherina naso, bocca e mento per renderci riconoscibili anche indossando il dispositivo di protezione. Si tratta di mascherine personalizzate che oltre a rendere riconoscibile chiunque, garantiscono anche la protezione necessaria a prevenire il contagio da Coronavirus e funzionano persino con gli strumenti di riconoscimento facciale di smartphone e altri dispositivi. “Siamo un servizio di stampa su ... Leggi su tpi

