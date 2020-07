Coronavirus, il vaccino di Oxford potrebbe offrire una “doppia protezione” (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli scienziati che lavorano su sperimentazioni umane su un potenziale vaccino per il Covid-19 a Oxford credono di aver fatto una svolta dopo aver scoperto che potrebbe fornire una “doppia protezione” contro il virus. Lo studio di fase 1 su volontari adulti sani, iniziato ad aprile, ha mostrato che il vaccino ha generato una risposta immunitaria, con campioni di sangue che indicano che ha stimolato il corpo a produrre sia anticorpi che “cellule T killer“, ha riferito il Daily Telegraph. Il segretario alla salute, Matt Hancock, ha affermato che i team stavano lavorando allo “scenario migliore” di un vaccino reso disponibile quest’anno, anche se ha ammesso che era più probabile nel 2021. vaccino Coronavirus, ecco a che punto ... Leggi su italiasera

