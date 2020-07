Coronavirus, il rapporto Iss-Istat: “È causa diretta di morte nell’89% dei pazienti deceduti. Può rivelarsi fatale anche senza concause” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Coronavirus è la causa diretta della morte dell’89% dei pazienti risultati positivi e poi deceduti. Il Covid, inoltre, è una malattia che “può rivelarsi fatale anche in assenza di concause”. Sono le conclusioni contenute nel rapporto “Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità” redatto da Istat e Iss. Lo studio si basa sulle informazioni riportate dai medici in 4.942 schede di morte di persone positive. Si tratta del 15,6% del totale delle vittime notificate al Sistema di sorveglianza integrata dell’Istituto superiore di sanità fino al 25 maggio. Nelle schede di morte ... Leggi su ilfattoquotidiano

