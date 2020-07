Coronavirus, il bollettino delle 18: 230 nuovi contagiati e 20 morti nelle ultime 24h (Di giovedì 16 luglio 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 50. Leggi su tuttonapoli

fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - TgrVeneto : #coronavirusitalIa #16luglio Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero. #ioseguotgr - SkySport : Riapertura degli stadi ai tifosi Le parole del ministro Spadafora ? - sportli26181512 : Emergenza Coronavirus, il bollettino nazionale: 230 nuovi casi, 20 decessi e 230 guariti: Di seguito i dati dell'em… - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 16 luglio in Lombardia: 10 morti e 80 nuovi positivi [aggiornamento delle 17:56] -