Coronavirus, il bollettino della Campania: 4 nuovi positivi su oltre mille tamponi (Di giovedì 16 luglio 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:positivi del giorno: 4tamponi del giorno: 1.222Totale positivi: 4. Leggi su tuttonapoli

fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - TgrVeneto : #coronavirusitalIa #16luglio Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero. #ioseguotgr - SkySport : Riapertura degli stadi ai tifosi Le parole del ministro Spadafora ? - AlexTheMod : E continua la triste media di 200 casi al giorno..1400 la settimana..5600 al mese. 20 morti.. E guardia quasi abbas… - JessicaChiti : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 luglio: 243.736 casi positivi e 35.017 morti -