Coronavirus, il bollettino del 16 luglio: salgono sia i contagi che i decessi (Di giovedì 16 luglio 2020) Viene reso noto dal Ministero della Salute il nuovo bollettino giornaliero riguardante i dati del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore Come ogni giorno arriva puntuale l’appuntamento con il bollettino che riporta i dati riguardanti il Coronavirus in Italia. Nei dati pubblicati oggi dal Ministero della Salute si evidenzia un nuovo incremento dei contagi, che salgono a 230 nelle ultime 24 ore, ieri erano 160. In crescita anche i decessi, oggi 20 mentre ieri erano stati 13. Calano di 20 unità invece gli attualmente positivi, grazie ad un incremento dei guariti. Situazione che dunque continua a dover essere monitorata in Italia, con i nuovi casi che continuano a salire. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Focolaio Covid Cosenza: 9 ... Leggi su bloglive

