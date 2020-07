Coronavirus, gli psicologi: “Italiani generosi, donati 700 milioni” (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA – Nel periodo di massima emergenza a causa del Covid-19, abbiamo assistito all’arresto quasi totale del nostro Paese. Quasi, perché le iniziative volte al sostegno delle fasce più deboli non si sono fermate anzi, si sono moltiplicate per far fronte alle necessità dei bisognosi che in questo periodo sono notevolmente aumentati. Al fianco di tutte le fasce svantaggiate preesistenti, sono sorti nuovi soggetti in difficoltà, anche famiglie che nel momento del lockdown si sono trovate a dover tirare avanti senza stipendi e certezze sul futuro. Leggi su dire

RegLombardia : #coronavirus ?? Ordinanza regionale n. 580. Dal 15 luglio la mascherina all'aperto sarà obbligatoria solo in assenza… - matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - repubblica : Salvini: 'Basta tenere chiusi in casa gli italiani'. Toninelli: 'Sei un vile' - ZuffoSimone : RT @GiorgiaMeloni: #coronavirus: il Governo chiude agli arrivi dai Balcani. Peccato siano bloccati solo gli arrivi legali e non quelli dei… - Sebastianbullo : RT @GiorgiaMeloni: #coronavirus: il Governo chiude agli arrivi dai Balcani. Peccato siano bloccati solo gli arrivi legali e non quelli dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid, vaccino Moderna entra nell’ultima fase di sperimentazione

Gli esperti lo ripetono fin dai primi giorni: nel mondo si potrà ritornare alla “normalità”, dopo lo scoppio della pandemia di Covid 19, solo quando sarà brevettato e diffuso a tutta la popolazione un ...

Coronavirus, "in Piemonte situazione decisamente sotto controllo, svuotata l'Unità di Crisi"

"Il problema che stiamo evidenziando in Conferenza delle Regioni è che sarà necessario distinguere l'influenza stagionale da quella dovuta al coronavirus. Tra le misure che chiediamo c'è la ...

Gli esperti lo ripetono fin dai primi giorni: nel mondo si potrà ritornare alla “normalità”, dopo lo scoppio della pandemia di Covid 19, solo quando sarà brevettato e diffuso a tutta la popolazione un ..."Il problema che stiamo evidenziando in Conferenza delle Regioni è che sarà necessario distinguere l'influenza stagionale da quella dovuta al coronavirus. Tra le misure che chiediamo c'è la ...