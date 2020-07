Coronavirus, esperto Spallanzani: “Ecco perché ora si muore di meno” (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, parla il dottor Giuseppe Ippolito. L’esperto dell’ospedale Spallanzani spiega perché ora in Italia si muore di meno e assicura: “Ne usciremo, c’è stato di peggio”. Coronavirus, la situazione in Italia continua ad essere sotto controllo: lo ribadisce il professor Giuseppe Ippolito. Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, intervenuto ai microfoni del Corriere della … L'articolo Coronavirus, esperto Spallanzani: “Ecco perché ora si muore di meno” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

gianpaolomartel : le teste d'uovo che pubblicano certe cose dovrebbero essere mandate, secondo i criteri delle minchiate che pubblica… - Alberto_Oggero : RT @ilgiornale: Esistono numeorsi pazienti che hanno sviluppato il coronavirus in forma lieve o moderata e che dopo essere guariti si sono… - aleniggaz : RT @ilgiornale: Esistono numeorsi pazienti che hanno sviluppato il coronavirus in forma lieve o moderata e che dopo essere guariti si sono… - alcinx : RT @ilgiornale: Esistono numeorsi pazienti che hanno sviluppato il coronavirus in forma lieve o moderata e che dopo essere guariti si sono… - NonnaZucco : RT @ilgiornale: Esistono numeorsi pazienti che hanno sviluppato il coronavirus in forma lieve o moderata e che dopo essere guariti si sono… -