Coronavirus e cuore: quale correlazione? Lo studio italiano che fa luce sui danni cardiaci collegati al Covid-19 (Di giovedì 16 luglio 2020) Per comprendere i meccanismi alla base dei danni cardiaci collegati al Covid-19 il Centro Cardiologico Monzino, con la collaborazione dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e dell’azienda di ricerca biomedica innovativa React4life, ha ottenuto dalla Regione Lombardia un finanziamento di 513.000 euro per un progetto di ricerca semestrale dal titolo “Effetti dell’infezione da Covid-19 sull’infiammazione e la fibrosi cardiaca. Modellizzazione in vitro: Cardio-COV”. Fin dal principio della pandemia, l’infezione causata dal nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 si è dimostrata capace di causare conseguenze non solo a livello respiratorio, ma anche a livello cardiaco, con complicanze come aritmie e ... Leggi su meteoweb.eu

infoitsport : CR7 dal cuore d'oro: magliette per tutti i medici cubani sbarcati in Italia durante l'emergenza Coronavirus - g_borr : Mi piacciono le #persone #solari quelle che hanno il #sorriso negli #occhi e la #festa nel #cuore #16luglio… - MuRuRi79 : RT @larilauro56: Avendo ricevuto il colpo del Coronavirus, ci sentiamo come se fossimo un piccolo paese. Il virus ci insegna che abbiamo bi… - focusTECHit : Coronavirus: la malattia potrebbe avere effetti considerevoli sul cuore - | - infoitsport : CR7 dal cuore d'oro: magliette per tutti i medici cubani sbarcati in Italia durante l'emergenza Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cuore Coronavirus: la malattia potrebbe avere effetti considerevoli sul cuore FocusTECH Co-Robotics, la startup che automatizza la sanificazione degli ambienti

Anna, prestigioso centro di ricerca con sede nel cuore di Pisa. “Il nostro obiettivo è valorizzare ... essere un alleato fondamentale anche nella gestione della pandemia di Covid-19 e, in generale, ...

Scuola: il grazie del sindaco

Per gli auguri di buone e meritate vacanze, scolastiche il sindaco Cecilia Cesetti ha voluto indirizzare una lettera di congratulazioni e ringraziamento al dirigente scolastico Natascia Cimini, ai doc ...

Anna, prestigioso centro di ricerca con sede nel cuore di Pisa. “Il nostro obiettivo è valorizzare ... essere un alleato fondamentale anche nella gestione della pandemia di Covid-19 e, in generale, ...Per gli auguri di buone e meritate vacanze, scolastiche il sindaco Cecilia Cesetti ha voluto indirizzare una lettera di congratulazioni e ringraziamento al dirigente scolastico Natascia Cimini, ai doc ...