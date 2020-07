Coronavirus, Di Maio: “Mai più lockdown come prima, la situazione migranti rischia di essere esplosiva” (Di giovedì 16 luglio 2020) L‘Italia non tornera’ mai piu’ alle chiusure anti-Coronavirus viste durante il picco pandemico, grazie “all’esperienza accumulata nei scorsi mesi e al lavoro che e’ stato fatto nelle infrastrutture di emergenza“. Lo ha detto oggi il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, al programma “Stasera Italia news” su Rete Quattro. Il capo della diplomazia italiana ha evidenziato come molte imprese, ristoranti ed esercizi risentano del lavoro agile e della paura di uscire. “Gli artigiani non riescono ad esportare come prima perche’ molti stati sono ancora in lockdown. Dobbiamo dare respiro agli imprenditori. Ci stiamo lavorando”, ha detto Di Maio. Inoltre, ha aggiunto il ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 16 lug 21:02 - (Agenzia Nova) - L’Italia non tornerà mai più alle chiusure anti-coronavirus viste durante il picco pandemico ... degli Affari esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, al ...

Roma, 16 lug 21:06 - (Agenzia Nova) - Il mix di flussi migratori illegali e coronavirus rischia di essere esplosivo. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio.

