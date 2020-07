Coronavirus, contagi oggi in aumento in Italia: in ospedale giovane pallanuotista (Di giovedì 16 luglio 2020) Prendono di nuovo quota i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono infatti 230 i nuovi casi di contagio emersi in Italia nell’ultimo giorno. In aumento rispetto ai 162 di ieri. In risalita anche i decessi: 20 contro i 7 di ieri. Coronavirus, il totale delle vittime supera quota 35mila Con le ultime vittime del … L'articolo Coronavirus, contagi oggi in aumento in Italia: in ospedale giovane pallanuotista TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Tg3web : Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi dell… - ennatrasporti : Coronavirus, altri 20 morti e risalgono i contagi: +230 - VoceGiallorossa : ??COVID-19 - Il bollettino della @DPCgov: +230 nuovi contagi -