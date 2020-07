Coronavirus, campo rom di Scampia: tutti negativi i 29 tamponi eseguiti ieri (Di giovedì 16 luglio 2020) Buone notizie dal campo rom di Scampia. Sono risultati negativi tutti i 29 tamponi eseguiti ieri sui contatti delle 6 persone positive scoperte negli ultimi due giorni. Lo fa sapere la Asl Napoli 1 Centro, spiegando che l’esito dei tamponi è arrivato nella serata di ieri. Restano quindi in totale 6 i contagi emersi nel campo rom di Scampia, zona nord di Napoli. L'articolo Coronavirus, campo rom di Scampia: tutti negativi i 29 tamponi eseguiti ieri proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

