Coronavirus | campo rom di Napoli fuori controllo Passaro | “Escono tutti Ci vuole zona rossa”

E' preoccupato il vicepresidente dell'ottava Municipalità di Napoli. Salvatore Passaro, intervistato ai microfoni di Tele Club Italia, nell'ambito della trasmissione di approfondimento "Campania Oggi", denuncia una situazione difficile al campo rom di Secondigliano, sulla circumvallazione esterna, dove si sono registrati ben sei contagiati da Covid. Il pericolo che il focolaio si estenda, infatti, è concreto.

