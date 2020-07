Coronavirus: buone notizie sul vaccino italo-britannico, da Oxford risultati “estremamente promettenti” (Di giovedì 16 luglio 2020) In attesa della pubblicazione dei dati sulla prima fase dei trial su Lancet, i media britannici anticipano risultati “estremamente promettenti” della sperimentazione clinica sul potenziale vaccino anti Covid-19 sviluppato dall’Università di Oxford: potrebbe addirittura fornire – secondo gli scienziati – “una doppia protezione“. Il vaccino sviluppato in collaborazione con l’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia è tra i pochi progetti al mondo arrivati alla fase 3 della sperimentazione clinica (la più avanzata, estesa a migliaia di persone). Già la fase 1, avviata ad aprile su decine di volontari adulti sani, sembrava confermare che il farmaco è in grado di stimolare una risposta immunitaria significativa. I campioni di sangue ... Leggi su meteoweb.eu

LucianadArcang1 : Buone notizie #Covid19 dalla ricerca scientifica - EdoardoPrestant : ??Aggiornamento #coronavirus 15/07/20 ??BUONE NOTIZIE ?? ?? 6??6?? GIORNI ZERO CONTAGI?? ?? Anche oggi a Carmignano,… - TgrRai : RT @TgrMolise: #Salute Buone notizie dal #bollettino Asrem sul #COVID19italia nessun nuovo caso in regione #IoSeguoTgr - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: #Salute Buone notizie dal #bollettino Asrem sul #COVID19italia nessun nuovo caso in regione #IoSeguoTgr - TgrMolise : #Salute Buone notizie dal #bollettino Asrem sul #COVID19italia nessun nuovo caso in regione #IoSeguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus buone Coronavirus buone notizie per Como che torna a zero nuovi contagi Prima Como Coronavirus in Italia, quasi in 9 casi su 10 è stato proprio il virus la causa di morte

È stato uno dei «tormentoni» delle conferenze stampa nella sede della Protezione Civile, appuntamento quotidiano per comunicare il bollettino dell’epidemia. «Morti con Covid e per Covid», sottolineava ...

Dopo il COVID-19, la Cina riprende a crescere prima degli altri

Roma, 16 lug. (askanews) – La Cina è tornata. Ammesso che se ne fosse mai andata. Dopo essere stata all’origine della pandemia che ha sconvolto le economie della gran parte dei paesi del mondo, Pechin ...

È stato uno dei «tormentoni» delle conferenze stampa nella sede della Protezione Civile, appuntamento quotidiano per comunicare il bollettino dell’epidemia. «Morti con Covid e per Covid», sottolineava ...Roma, 16 lug. (askanews) – La Cina è tornata. Ammesso che se ne fosse mai andata. Dopo essere stata all’origine della pandemia che ha sconvolto le economie della gran parte dei paesi del mondo, Pechin ...