Coronavirus: Bolsonaro,su clorochina darà responso la storia (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 16 LUG - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è tornato a difendere l'uso dell'idrossiclorochina per i pazienti affetti da Coronavirus in forma lieve, dopo essere risultato positivo ... Leggi su corrieredellosport

BRASILIA - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro - risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana -, è tornato a difendere l'uso dell'idrossiclorochina per i pazienti affetti da coronavirus in forma lieve, dopo essere risultato positivo al secondo test.