Coronavirus | Bolsonaro rischia un processo internazionale

Secondo un giudice della Corte Suprema brasiliana il presidente Jair Bolsonaro rischia un processo all'Aja. Brutte notizie per Jair Bolsonaro. Il presidente brasiliano rischierebbe infatti un processo davanti al Tribunale Penale internazionale situato all'Aja, nei Paesi Bassi. Questo è quanto sostenuto da Gilmar Mendes, giudice della Corte Suprema del Brasile, che attualmente si trova in Europa. L'alto magistrato ha avuto una conversazione telefonica con il presidente Bolsonaro, in cui l'ha avvisato di restare in allerta perché la sua gestione della pandemia potrebbe essere oggetto di un processo. Lo stesso giudice nei giorni scorsi era stato oggetto di polemiche dopo aver dichiarato che Bolsonaro ...

