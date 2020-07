Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (16 luglio 2020) (Di giovedì 16 luglio 2020) Dal 15 luglio in Lombardia non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto se viene mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro, come previsto dalle norme nazionali. Questo è quanto previsto da un’ordinanza firmata dal governatore di regione Attilio Fontana. Sul fronte europeo e mondiale, sono 13 milioni e mezzo i casi di Coronavirus … L'articolo Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (16 luglio 2020) Leggi su dailynews24

