Coronavirus, bollettino del 16 luglio: aumentano decessi (20), superata quota 35.000. 12.473 positivi, 196.246 guariti (Di giovedì 16 luglio 2020) Risalgono i contagi da Coronavirus: rispetto a ieri il numero dei casi è in aumento (+230) e il numero totale sale così a 243.736. Diminuiscono i ricoverati (-47) e le persone in terapia intensiva (-4): i primi, complessivamente, scendono a 750 mentre le seconde sono 53 Leggi su firenzepost

fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - TgrVeneto : #coronavirusitalIa #16luglio Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero. #ioseguotgr - SkySport : Riapertura degli stadi ai tifosi Le parole del ministro Spadafora ? - news24_napoli : Coronavirus, il bollettino delle 18: 230 nuovi contagiati e 20 morti… - SuperFiammetta : #Proroga stato di #emergenza #Covid.#Conte:'Tenere sotto controllo #virus...Non possiamo vanificare nostri sacrific… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Nell'ultimo giorno sono morte 20 persone affette da Coronavirus per un totale di 35.017 decessi dall'inizio dell'epidemia. Bollettino, la curva di contagi e decessi. Occhio al dato degli attualmente ...GENOVA - Sono 1.1630 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 17 in meno in più rispetto al bollettino di mercoldì diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In ...