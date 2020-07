Coronavirus, bollettino 16 luglio: +230 positivi. Stop a ingressi da Serbia, Montenegro e Kosovo (Di giovedì 16 luglio 2020) Il bollettino della Protezione Civile sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia aggiornato a oggi, giovedì 16 luglio 2020, vede un aumento del numero di nuovi casi e anche di morti. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 230 nuovi casi di positività e 20 decessi. In totale, dunque, il numero di casi accertati sale a 243.736 e quello dei morti a 35.017. Gli attualmente positivi sono invece 12.473.Bisogna notare però come dei 230 nuovi casi 266 sono stati individuati con i test sierologici, mentre con il tracciamento ne sono risultati soltanto quattro e questo è un record. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che con una ordinanza ha bloccato gli ingressi da Serbia, ... Leggi su blogo

