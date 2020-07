Coronavirus, blocco aerei e treni anche per Serbia, Montenegro e Kosovo. L'elenco completo (Di giovedì 16 luglio 2020) In un editoriale su USA Today Navarro ha criticato duramente Fauci, tanto che la Casa Bianca ha cercato di prendere le distanze dal consigliere del presidente. America Latina. Qui nelle ultime 24 ore ... Leggi su blitzquotidiano

GioCo1950 : Coronavirus, Zaia: “stranieri infetti stanno facendo risalire i contagi, blocco totale dal Nordafrica””… - VicenzaPiu_com : Coronavirus, Zaia: “stranieri infetti stanno facendo risalire i contagi, blocco totale dal Nordafrica””… - bardanblack1 : RT @IlPrimatoN: Blocco degli aerei e dei treni da e per i nuovi 3 Paesi a rischio coronavirus, firmata l'ordinanza. Ma gli sbarchi dei clan… - IlPrimatoN : Blocco degli aerei e dei treni da e per i nuovi 3 Paesi a rischio coronavirus, firmata l'ordinanza. Ma gli sbarchi… - GiampaoloF : @Raiofficialnews @RaiTre @RaiUno @RaiDue @RaiQuattro @RaiPremium @raicinque @RaiPlay Con l'allentamento del blocco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus blocco

L’ ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento da e per la Serbia, il Mont ...(Adnkronos Salute) - Un comune farmaco già approvato e in commercio può neutralizzare efficacemente il virus che causa Covid-19. L'eparina sarebbe infatti ... si lega strettamente alla Spike, ...