Coronavirus, aumentano morti e nuovi contagi. Dimezzano i guariti – Il bollettino della Protezione Civile (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)Il bollettino del 16 luglio Aumenta il numero di morti, che supera i 35mila, e quello dei nuovi contagi, mentre il numero dei test effettuati è nella media: +50mila. Dimezzano allo stesso tempo le persone guarite. È la situazione in Italia relativa all’emergenza Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Nel dettaglio, sono 243.736 i casi totali nel nostro Paese, +230 nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 162, due giorni fa erano 114. Sale a 35.017 il bilancio delle vittime, +20 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati registrati 13 decessi, due giorni fa erano +17. ... Leggi su open.online

Quasi silente in alcuni, come una cattiva influenza in altri, minaccia per la vita nei più sfortunati. Questione di Dna. Un team di scienziati della Cleveland Clinic negli Usa ha identificato fattori ...Altri 14 casi positivi al Coronavirus tra i migranti di origine asiatica approdati alcuni giorni fa a Pozzallo. Poi ci sono tre nuovi positivi registrati al di fuori degli arrivi di profughi. Dai dati ...