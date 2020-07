Coronavirus, arriva l’ordinanza: vietato l’ingresso in Italia a chi arriva da altri 3 paesi, ecco quali sono (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ notizia di poco fa la nuova ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio. ‘Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territorio ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura – scrive il Ministro Speranza. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora‘. Coronavirus, vietato l’ingresso in Italia a chi arriva da altri 3 paesi: ecco quali sono Il 9 luglio scorso Speranza ha firmato una prima ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva Coronavirus, arriva a Novara il laboratorio mobile europeo B-Life: test sierologici su un campione di 1.220 persone La Stampa Brasile, Bolsonaro ancora positivo al Covid 19: “Sono stufo di stare in quarantena”

Jair Bolsonaro ancora positivo al test per il Covid-19. La conferma arriva dallo presidente brasiliano, in quarantena nella residenza ufficiale di palazzo Alvorada, tramite un intervista alla Cnn. Bol ...

Resta obbligo registrazione per chi arriva nell'Isola

Rimane l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna in aereo o traghetto ... in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale ...

