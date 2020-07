Coronavirus, addio a Rosa protagonista di una delle foto simbolo della pandemia (Di giovedì 16 luglio 2020) addio a Rosa, protagonista di una delle foto simbolo del Coronavirus. La signora e il marito erano stati entrambi ricoverati nell’ospedale di Cremona, ma in reparti diversi. Lei in quello di chirurgia multispecialistica; lui per una polmonite da Covid-19. Quando le condizioni dell’anziana erano migliorate due dottoresse si erano messe d’accordo per fare una sorpresa alla coppia. Con una scusa avevano portati i due nella stessa stanza per farli incontrare dopo tante settimane che erano stati separati. E la foto aveva catturato proprio quel momento pieno di tenerezza, un abbraccio pieno d’amore. Purtroppo Rosa se ne è andata poche ore fa per l’aggravarsi di una malattia che in questi giorni ... Leggi su urbanpost

Quando Rosa e Giorgio erano tornati a casa, dopo quelle notti trascorse in ospedale nel pieno dell’emergenza Coronavirus, figli e nipoti avevano organizzato per loro una festa. Entrambi erano stati ri ...

Addio a Filiberto Degani, primo manager di Vasco Rossi: “Nessuno muore completamente”

Filiberto Degani, storico patron della discoteca Snoopy e tra i primi a ingaggiare Vasco Rossi e Vinicio Capossela è morto a causa del Covid. Lo scrive la Gazzetta di Modena che spiega che l'uomo, che ...

