Coronavirus, a Tokyo contagi record: “Sistema sanitario potrebbe finire sotto stress” (Di giovedì 16 luglio 2020) La nuova ondata di contagi COVID-19 a Tokyo sta suscitando grande allarme. Anche perché si vedono contagi record per la capitale giapponese. Oggi, secondo quanto ha dichiarato il Governo metropolitano, sono state accertate 286 infezioni. Per la capitale nipponica, che è anche il più grande agglomerato urbano del mondo (14 milioni di abitanti, ma inseriti in una megalopoli di oltre 30 milioni di residenti) si tratta del dato peggiore dall'inizio della pandemia. Precedentemente, il 10 luglio, si era arrivati a 243 infezioni accertate in un giorno.Il numero totale di contagiati dall'inizio dell'epidemia è 8.640.Le autorità, sulla base di questa situazione, ieri hanno innalzato al massimo il livello di allerta su una scala di quattro gradi recentemente adottata e chiedono ... Leggi su ilfogliettone

A livello globale sono stati superati i 13,5 milioni di casi con oltre 580mila morti. Aumentano a ritmi elevati i malati negli Stati Uniti e in Sudamerica. Si riscontrano criticità anche in Giappone, ...

