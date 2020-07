Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 69 ricoverati di cui 58 positivi. '4 pazienti in terapia intensiva' (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus a Roma, il bollettino medico di oggi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani afferma che in questo momento nell'istituto Romano sono ricoverati ' 69 pazienti. ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Coronavirus #Roma, 20 nuovi contagi: 10 di importazione. DIRETTA - SkyTG24 : #Roma, appello del direttore sanitario dello Spallanzani a giovani: 'Mai più assembramenti' - Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - KopenScott47 : RT @benq_antonio: 'Come gettare i soldi degli #Italiani' #risorseINPS trasferiti da #Amantea in varie parti d #Italia compresa #Roma se no… - AcidamenteBea : RT @hele_fr: #Coronavirus #Roma, marito e moglie morti a due settimane di distanza. Il figlio: «Mia madre era in attesa del tampone». Invec… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma Coronavirus, nel Lazio si abbassa età media contagi. D'Amato: "Segnale preoccupante per i giovani" RomaToday Covid è infortunio ed è un diritto denunciarlo, spot Inca sui social

Roma, 16 lug. - Il contagio da Covid-19 è un infortunio sul lavoro. Denunciarlo è un tuo diritto. Il messaggio è contenuto in un video spot, con il quale l'Inca nazionale avvia una campagna di ...

Uif: Clemente, da epidemia opportunita' per mafie, nel I sem. 663 segnalazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - "La crisi sanitaria ha offerto alla ... segnalazioni di operazioni sospette collegate in vario modo all'emergenza da Covid-19, in maggioranza inviate da ...

Roma, 16 lug. - Il contagio da Covid-19 è un infortunio sul lavoro. Denunciarlo è un tuo diritto. Il messaggio è contenuto in un video spot, con il quale l'Inca nazionale avvia una campagna di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - "La crisi sanitaria ha offerto alla ... segnalazioni di operazioni sospette collegate in vario modo all'emergenza da Covid-19, in maggioranza inviate da ...