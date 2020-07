Coronavirus, 43 contagi nella sede della Croce Rossa di Jesolo (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli ospiti della Croce Rossa di Jesolo che hanno contratto il Coronavirus saranno spostati in altre strutture protette, mentre è stato attivato un presidio di forze dell’ordine all’esterno dello stabile. Nuovo allarme Coronavirus nella sede della Croce Rossa di Jesolo. Quarantadue migranti di origine africana ospiti della struttura e un operatore della struttura sono infatti … L'articolo Coronavirus, 43 contagi nella sede della Croce Rossa di Jesolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

