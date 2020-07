Coronavirus, 12 nuovi casi in Toscana: uno anche in provincia di Lucca (Di giovedì 16 luglio 2020) Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.Toscana.it/covid19 Leggi su lagazzettadelserchio

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. E' quanto emerg… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 938 nuovi casi in Catalogna in 24 ore #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, 20 nuovi contagi: 10 di importazione. DIRETTA - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ROMANIA: Altri 19 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.971: Sale a 583.182 morti nel Mondo - GianfrancoDIB : CORONAVIRUS, 3 NUOVI CASI NEL CILENTO: SI TRATTA DI DUE PERSONE DI CAPACCIO PAESTUM ED UNA DI AGROPOLI -

FIRENZE – Nessun morto per coronavirus, in Toscana, oggi 16 luglio. Ma il problema viene dai nuovi contagi: addirittura 12. Di cui dieci riguardano persone rientrate dall’estero. Complessivamente sono ...

Dall’Italia al Brasile,la solidarietà ai tempi del Coronavirus

15 respiratori automatici sono stati consegnati a Fortaleza. Milano, 16 luglio 2020 – La situazione in Brasile non migliora, il Covid-19 non cessa di mietere vittime. Il Paese sudamericano sta sfioran ...

