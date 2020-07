Cormezz: nella ripresa si è visto il peggior Napoli degli ultimi 7 mesi (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Corriere del Mezzogiorno definisce il Napoli sceso in campo ieri nel secondo contro il Bologna come il peggiore degli ultimi 7 mesi. Una condanna non da poco per una squadra che, come detto dal suo allenatore, sta lavorando per trovare la giusta solidità in vista del prossimo anno e della sfida Champions contro il Barcellona Il turn over ampio che Rino Gattuso sceglie per la sfida contro il Bologna ha effetti sorprendenti: sono otto i cambi rispetto alla gara con il Milan, in panchina restano i cosiddetti big. Ai quali l’allenatore dà minuti soltanto nel secondo tempo. Ebbene, la squadra gira molto meglio nel primo tempo (non soltanto per il vantaggio al settimo minuto di Manolas), e si rende protagonista nella seconda parte di una delle ... Leggi su ilnapolista

