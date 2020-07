Cooperante italiano di 33 anni trovato morto in Colombia. Lanciata petizione: “La sua morte non resti impunita” (Di giovedì 16 luglio 2020) italiano trovato morto in Colombia, Lanciata petizione per fare luce sulla vicenda Un italiano di 33 anni è stato trovato morto in un’abitazione di San Vicente del Caguan, in Colombia, in circostanze ancora sconosciute. La notizia è stata comunicata alla sua famiglia intorno alle 19 di ieri, mercoledì 15 luglio. Mario Paciolla era originario di Rione Alto, in Campania, ma girava il mondo da anni. Laureato in Scienze Politiche, si trovava in Colomba in qualità di dipendente delle Nazioni Unite. Conosceva molte lingue, e accanto alla professione di Cooperante, aveva portato avanti nel tempo anche quella di reporter. Secondo quanto si ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Cooperante italiano Italiano trovato morto in Colombia, lanciata petizione per fare chiarezza TPI Medici, cooperanti e intellettuali con il segretario generale dell’Onu Guterres: “Un vaccino per la gente”

Dal professore Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano, al virologo e medico volontario in Africa Domenico Mecca, dal presidente della Fnsi, Beppe Giulietti al direttore di Articolo 21, ...

Emanuela, la cooperante bloccata in Bolivia dal Coronavirus: «Voglio tornare»

QUERO VAS - Partita come cooperante la querese Emanuela Mondin si trova bloccata in Bolivia. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il sud America e la donna, sia in maniera autonoma che attra ...

