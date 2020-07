Conte e l’episodio di Mantova-Bari 2009: la reazione del tecnico è esilarante (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Antonio Conte, ricordi Mantova-Bari del 2009? Come dimenticarsela. Simpatico siparietto nel post partita di Spal-Inter su Dazn dove il tecnico nerazzurro è stato invitato a visionare ‘Obiettivo Claudio Villa‘, una mini-serie sulla piattaforma streaming dove lo storico fotografo racconta aneddoti interessanti vissuti durante il corso della sua carriera. E in questo caso è Conte protagonista, come tecnico del Bari. Nel 2009 a Mantova il tecnico fu espulso e tentò di seguire la propria squadra nascondendosi dietro i tabelloni pubblicitari. Ma dopo 5 minuti Conte fu allontanato e nel rientrare negli spogliatoi si recò direttamente in curva per seguire ... Leggi su sportface

