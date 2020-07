Concorso Pa: si blocca il sito, iscrizioni prorogate. Le nuove date (Di giovedì 16 luglio 2020) È stato prorogato di 10 giorni il Concorso unico per oltre duemila funzionari per la Pubblica amministrazione. La scadenza per presentare la domanda era il 15 luglio, ma il sito si è bloccato per i troppi accessi e si è deciso di prorogare il termine ultimo al 25 luglio. Concorso Pa, sito in tilt “Problemi tecnici”, ha spiegato il Formez, che gestisce la selezione sulla piattaforma telematica Stepone, nata per raccogliere le candidature. Pur avendo risolto il crash e ripristinato il sito a pieno regime, la società ha deciso di accogliere i tanti reclami arrivati online e via social prorogando di 10 giorni l’iscrizione. C’è tempo, quindi, fino al 25 luglio. Lo stesso vale per le candidature al corso-Concorso per ... Leggi su quifinanza

dorasperti : Si blocca il portale del concorso per la pubblica amministrazione, iscrizioni prorogate - capitainweb_ : @DadoneFabiana gentilmente ti chiedo di prorogare i termini del concorso 2133 funzionari. È da giorni che il sito… - ohmyramsey : @leclerckkonenn7 vabbè che muriel se la sia ritrovata lì okay però quello è rigore nettissimo blocca proprio il tra… -