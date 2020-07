Come Washington ha esportato il virus nel mondo (Di giovedì 16 luglio 2020) Un’inchiesta del New York Times e del Marshall Project dimostra che le autorità statunitensi hanno continuato per mesi a rimpatriare centinaia di migranti in vari paesi del mondo, pur sapendo che erano malati di covid-19. Leggi Leggi su internazionale

Lupo1960 : @simonasiri @jiatolentino @NRedizioni Mi chiedo perché il New York Times, mio giornale preferito (by far) con il Wa… - holly86385150 : RT @BidoliNicola: @g_occhionero Cito un estratto da radio Maria:'il generale Flynn è tornato visibilmente alla Casa bianca a dare ordini al… - Vulcanelios : RT @MillaGentile: Obamagate: Trump & Co hanno l’Occidente in pugno. In alleanza con UK e Russia stanno distruggendo a picconate il Nuovo Or… - mericips : @_cristina4 Carriera, vita e reputazione di lui... Eppure quando son venuti fuori gli audio, per mesi (forse ancora… - patrinelli : RT @BidoliNicola: @g_occhionero Cito un estratto da radio Maria:'il generale Flynn è tornato visibilmente alla Casa bianca a dare ordini al… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Washington Come Washington ha esportato il virus nel mondo Internazionale Come Washington ha esportato il virus nel mondo

Poco dopo l’inizio dell’emergenza coronavirus negli Stati Uniti, a marzo, l’amministrazione di Donald Trump ha sigillato il paese, non solo vietando gli ingressi dalla Cina e dall’Europa ma anche chiu ...

Huawei, pressing di Trump: dopo Londra ora è il turno di Roma

The Donald canta vittoria dopo la decisione britannica di bandire Huawei dal 5G (anche se qualcuno lamenta tempi troppo lunghi). Riflettori puntati sull’Italia: l’incontro O’Brien-Benassi e il messagg ...

Poco dopo l’inizio dell’emergenza coronavirus negli Stati Uniti, a marzo, l’amministrazione di Donald Trump ha sigillato il paese, non solo vietando gli ingressi dalla Cina e dall’Europa ma anche chiu ...The Donald canta vittoria dopo la decisione britannica di bandire Huawei dal 5G (anche se qualcuno lamenta tempi troppo lunghi). Riflettori puntati sull’Italia: l’incontro O’Brien-Benassi e il messagg ...