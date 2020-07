Come sorelle anticipazioni terza puntata: Sinan vuole la verità sulla scomparsa di Tekin (Di giovedì 16 luglio 2020) Che cosa succederà nella terza puntata di Come sorelle in onda la prossima settimana su Canale 5? Ve ne parliamo con le nostre anticipazioni che ci portano proprio alla prossima settimana. Nella terza puntata di Come sorelle, in onda il 22 luglio 2020, vedremo Come Sinan, sconvolto dopo il suo arresto, si renderà conto che dietro la scomparsa di suo padre c’è dell’altro. Aveva creduto e crede ancora alla buona fede di Ipek ma in questa storia, c’è qualcosa che non torna. Le tre ragazza intanto fanno i conti con le loro bugie: a causa di quello che hanno fatto, una persona innocente è in carcere. Ma può bastare una fede ... Leggi su ultimenotizieflash

