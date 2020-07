Come scoprire cosa esce dal rubinetto di casa e trovare soluzioni per tutelare (ogni giorno) la salute (Di giovedì 16 luglio 2020) La salute è senza dubbio un valore fondamentale, di cui prendersi cura quotidianamente prestando attenzione a tanti aspetti che spesso vengono trascurati, ma che in realtà svolgono, nella loro semplicità, un ruolo basilare. Un esempio significativo in questo ambito riguarda l’acqua domestica, considerata di solito potabile ma non priva di spiacevoli sorprese nella sua composizione, Come metalli pesanti, arsenico o cloro, che a lungo andare possono avere effetti non ottimali sul benessere fisico, considerando l’uso costante che facciamo dell’acqua sia per bere che per lavare e cucinare i cibi. È quindi il caso di scoprire meglio cosa esce dal rubinetto e affidarsi ad esperti del settore per trovare eventuali ... Leggi su caffeinamagazine

HEGAM : RT @infogiovaniroma: Ci avete giù richiesto il vostro coupon sconto per la magnifica stagione estiva di @OperaRoma al Circo Massimo? È sicu… - GiorgioBiferali : RT @ibuchinisti: Stasera alle 18, per scoprire Cose dell'altro mondo nei microracconti di @GiorgioBiferali, attraverso il suo sguardo curi… - crypolly92 : RT @MLicenza: Mia figlia piange se metto i Pink Floyd, ma balla come una matta quando sente la nuova canzone della Amoroso. Adesso devo sol… - CittadinidiTwtt : RT @infogiovaniroma: Ci avete giù richiesto il vostro coupon sconto per la magnifica stagione estiva di @OperaRoma al Circo Massimo? È sicu… - OperaRoma : RT @infogiovaniroma: Ci avete giù richiesto il vostro coupon sconto per la magnifica stagione estiva di @OperaRoma al Circo Massimo? È sicu… -

Ultime Notizie dalla rete : Come scoprire Venezia, come scoprire il tradimento coniugale VeneziaToday ‘Ntr24 motori’ alla scoperta della Corvette C8 Stingray e della Jaguar F-Type P300

All’interno della puntata si parlerà anche di: BMW M3: come sarà la prossima generazione; Opel Corsa-e e i nuovi incentivi; Suzuki Swift Hybrid Sport Rally; Grenadier: un nuovo clone della vecchia Lan ...

Come sorelle, anticipazioni terza puntata del 22 luglio: duro scontro tra Azra e Çilem, Sinan minaccia Ipek

La nuova fiction “Come sorelle” continua ad affascinare il vasto pubblico di Canale 5 che, sempre più numeroso, segue con entusiasmo la complessa storia delle tre sorelle. Mercoledì 22 luglio, in prim ...

All’interno della puntata si parlerà anche di: BMW M3: come sarà la prossima generazione; Opel Corsa-e e i nuovi incentivi; Suzuki Swift Hybrid Sport Rally; Grenadier: un nuovo clone della vecchia Lan ...La nuova fiction “Come sorelle” continua ad affascinare il vasto pubblico di Canale 5 che, sempre più numeroso, segue con entusiasmo la complessa storia delle tre sorelle. Mercoledì 22 luglio, in prim ...