Colombia | trovato morto in casa Carmine Mario Paciolla | l’italiano 33enne era collaboratore dell’Onu

Carmine Mario Paciolla, italiano 33enne collaboratore delle Nazioni Unite, è stato trovato morto nella sua abitazione a San Vicente del Caguán, a oltre 650 chilometri da Bogotà, con segni di lacerazione ai polsi. Ma le circostanze del suo decesso non sono chiare: il colonnello Oscar Lamprea, comandante della polizia dipartimentale, spiega che si segue anche la pista del suicidio mentre la missione dell'Onu in Colombia si è "rammaricata profondamente" per la morte di Paciolla, inviando le sue condoglianze alla famiglia e confermando di avere aperto una sua indagine interna in collaborazione con la Procura per determinare l'accaduto.

