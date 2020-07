City-UEFA, segnali di distensione dopo la sentenza del TAS (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Manchester City e la UEFA cercano una distensione dei rapporti dopo la sentenza del TAS. Lo scrive il Daily Mail, spiegando che Aleksander Ceferin e Khaldoon Al Mubarak – a seguito dell’accoglimento del ricorso dei Citizens – cercano un clima disteso dopo una battaglia ostile, con entrambe le parti che esprimono «un forte desiderio … L'articolo City-UEFA, segnali di distensione dopo la sentenza del TAS è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : City UEFA

Alcuni lo dicono come me e altri non lo dicono, ma lo parlo in molti incontri», ha aggiunto Tebas dopo che il Tas ha permesso al City di competere in Europa nonostante fosse stato sanzionato dalla ...A Javier Tebas, il numero uno della Liga, la decisione del TAS di togliere al Manchester City la sospensione di due anni dalle coppe europee non è andata proprio giù. Aveva già espresso il suo parere ...