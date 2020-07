Circum, De Gregorio ‘pagliaccio’: protesta per i dipendenti Eav (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPortici (Na) – Umberto De Gregorio diventa un pagliaccio insieme a tutte le sue ultime dichiarazioni. Mentre monta la solidarietà nei confronti dei dipendenti Eav. Tornano così nuovamente a protestare, con altri striscioni, i referenti del comitato “Riaprite la Circum”. Dopo il dissenso contro le stazioni chiuse (Clicca qui) stavolta portano la loro solidarietà nei confronti dei lavoratori dell’Ente Autonomo Volturno, senza trascurare la mala gestione del presidente De Gregorio. “Solidarietà per i lavoratori Eav” si legge su uno striscione affisso questa notte all’esterno della stazione Portici-Bellavista. Non un luogo casuale, solo una settimana fa proprio in questa stazione era stato aggredito un capotreno ... Leggi su anteprima24

RedazioneTvcity : Circum, nuovi striscioni contro EAV e De Gregorio: 'Solidarietà per il lavoratori' - -

