Cinque sostituzioni anche per la prossima stagione: la Lega Serie A dice sì, la UEFA tentenna (Di giovedì 16 luglio 2020) Ieri è arrivato dall'IFAB - International Football Association Board - l'ok alle Cinque sostituzioni anche per la prossima stagione. Si punta così a rendere permanente anche nella prossima annata, la 2020-21, la strada percorsa alla ripresa del campionato. Una scelta che si era resa necessaria a causa delle tante gare ravvicinate tra giugno e luglio, in piena estate e con temperature assai torride. Ora c'è la possibilità concreta che questo nuovo format con 5 sostituzioni (sempre in tre... Leggi su 90min

Piottolino : @jason05_ Se fanno un bel mercato (e coi soldi della champions già in tasca non vedo controindicazioni), con la con… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Ufficiale, cinque sostituzioni anche nel 2020-21 #empolifc - news24_napoli : CorSera – Serie A, cinque sostituzioni anche l’anno prossimo: via libera… - samangdeb : RT @CalcioFinanza: Via libera dall’IFAB alle cinque sostituzioni anche nel 2020/21 - Sbiraghi : @MarcoZH10 Con le cinque sostituzioni l’anno prossimo negli ultimi 15/10 minuti ha un senso, non può essere più un titolare -