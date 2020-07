Cinque cambi nel 2020/2021: la Serie A verso il sì, Uefa dubbiosa (Di giovedì 16 luglio 2020) Ieri l’IFAB ha dato il via libera alle Cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/2021: la Serie A verso il sì Ieri l’IFAB ha dato il via libera alle Cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/2021. La palla passerà quindi alla Uefa e alle singole Federazioni che dovranno decidere se continuare con i 5 cambi o tornare ai canonici 3. Secondo La Gazzetta dello Sport la Serie A è favorevole. Almeno questa è la proposta che il presidente Gravina farà al Consiglio federale a inizio agosto. Più difficile interpretare l’Uefa che era molto decisa a non accogliere la novità neanche per la stagione in corso, ... Leggi su calcionews24

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Via libera dalla FIFA: cinque cambi a partita anche nella stagione 2020/21 ? - DiMarzio : Arriva l'ok dell'#IFAB: i campionati che lo vorranno, potranno continuare a fare 5 cambi a partita - FcInterNewsit : GdS - Cinque cambi anche nel 20/21: la Figc verso il 'sì', Uefa in dubbio - fabbricainter : @peluke68 @marifcinter vedo inzaghi che fa cinque cambi e non vince cmq più - infoitsport : La regola dei cinque cambi sarà estesa fino all’agosto 2021: il comunicato -