E' aperto il nuovo invito a presentare proposte della Commissione europea, dal titolo "Cinema come Hub innovativi per Comunità Locali", volto a creare centri culturali innovativi attorno alle sale Cinematografiche, in scadenza il 7 agosto 2020. Il bando si rivolge in particolare alle zone in cui i Cinema e le strutture culturali sono limitati e dove la crisi causata dal Covid-19 ha avuto un impatto molto forte. Le proposte progettuali dovranno testare nuove esperienze di andare al Cinema, tenendo conto delle esigenze del pubblico locale e di due obiettivi principali: ripensare l'esperienza Cinematografica a seguito della pandemia, al fine di creare hub culturali innovativi, in particolare con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema come Cinema come Hub innovativi per i territori: dall'Europa finanziamenti per 1,5 milioni Il Denaro Psycho: nuova versione in arrivo in DVD?

La notizia ha confuso non poco i fan del regista britannico naturalizzato americano sparsi per tutto il mondo. Infatti, si pensava che Psycho, pellicola thriller-horror uscita nel 1960, circolasse già ...

Ciak d’Estate, il cinema all’aperto al Castello di Legnano è pronto a partire. Ecco il programma completo!

Continuano i preparativi nel cortile dei Gelsi del Castello di Legnano. Il progetto voluto dalla Sala Ratti e dal Teatro Galleria – con la collaborazione del Comune – partirà sabato 18 luglio! Legnano ...

