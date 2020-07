Cinecittà World, arriva il Drive In: le date ufficiali, i prezzi e i film (Di giovedì 16 luglio 2020) A Cinecittà World arriva il Drive In: ecco la data ufficiale, i prezzi per i biglietti di ingresso, i film e i posti auto disponibili. A Cinecittà World l'estate è anche davanti ad un grande maxi schermo. Il Drive In ha finalmente le sue date ufficiali: da venerdì 17 giugno al 6 settembre 2020 si potranno riassaporare le atmosfere del passato e per soddisfare il desiderio di Cinema di appassionati e non in un momento in cui molte sale sono rimaste chiuse. Nel parcheggio del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma è stato allestito un maxi schermo che misura 18 metri x 11, comodamente visibile da ogni parte dell'area, dove ogni sera fino al 6 settembre 2020, si potrà parcheggiare la ... Leggi su movieplayer

Notiziedi_it : “Sorrisi all’Italiana”, Cinema Drive In a Cinecittà World - chiara3571 : Siamo stati all'inaugurazione di RomaWorld, il nuovo parco tematico sull'antica Roma. Il parco, che nasce sotto l'a… - romamobilita : Vai a #CinecittàWorld con #CarSharingRoma! Per te sconti sul noleggio dell'auto, biglietto di ingresso e… - Socialupmag : Il Parco non si ferma e continua a sfornare novità! - ONDANEWSweb : Cinecittà World. Dal 17 luglio arriva il Drive In per assaporare le atmosfere del passato - -

Ultime Notizie dalla rete : Cinecittà World L'esperienza "magica" di Cinecittà World? Scompare per i disabili Il Salvagente